Китай вводит пошлины в размере 34% на всю продукцию из США

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Власти Китая с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию из США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комиссию по тарифам Госсовета КНР.

Как отмечается в заявлении, данные меры являются ответом на тарифную политику американского лидера Дональда Трампа.

"Действия США не соответствуют правилам международной торговли, серьезно подрывают законные права и интересы Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания", – говорится в сообщении.

Кроме того, Китай внес High Point Aerotechnologies и еще 15 американских компаний в список экспортного контроля в целях защиты национальной безопасности и интересов. Это сделано для отслеживания экспорта товаров двойного назначения, говорится в документе на сайте министерства коммерции КНР.

Китайские власти также подали иск в механизм урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО) в ответ на взаимные пошлины США.

Штаты ввели пошлины на все импортные товары из 185 стран 2 апреля. При этом они не коснулись России, Кубы, Белоруссии и КНДР из-за введенных ранее санкций.

Американский лидер, комментируя реакцию экономики на введение импортных пошлин, заявил, что в будущем экономика США станет сильнее, крупнее и устойчивее.

В свою очередь, Китай выразил протест против пошлин США. В КНР подчеркнули, что введение пошлин является типичной практикой односторонней травли.