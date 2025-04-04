В Белом доме заявили, что введение Трампом пошлин не является проявлением безумия

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Директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хэссетт выступил в защиту решения президента США Дональда Трампа ввести масштабные импортные пошлины.

"В этой политике нет ничего безумного. В реальности эта политика, которую испытывали и она была эффективной в Соединенных Штатах на протяжении 150 лет. Я думаю, что первым принятым законом, или одним из первых законов, были пошлины", – подчеркнул Хэссетт в интервью Fox News.

Чиновник отметил, что Трамп может пересмотреть принятые меры, если торговые партнеры, включая ЕС, обратятся с предложением о переговорах.

Глава Белого дома представил пакет пошлин 2 апреля. В его рамках США распространили тарифы на 185 стран, в том числе на Великобританию и Украину. По мнению Трампа, нововведения должны прекратить "несправедливую торговлю, в ходе которой друзья и враги десятилетия разграбляли экономику США".

Россия, Белоруссия, Мексика, Канада и Иран не попали в список. Глава Минфина США Скотт Бессент объяснил, что введенные санкции уже фактически остановили двустороннюю торговлю с Россией.