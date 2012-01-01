США ввели новые пошлины на импортные товары почти из всех стран. Инициатива уже вызвала резкую критику в Европе, Азии и других частях света. Как это повлияет на цены конкретно в России, разбиралась Москва 24.

"Настало наше время процветать"

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana

2 апреля американский президент Дональд Трамп представил новый пакет торговых пошлин. Теперь США смогут противодействовать "друзьям и врагам", которые десятилетиями "разграбляли" их, заявил глава Белого дома. По его словам, принятые меры принесут американской экономике "шесть триллионов долларов инвестиций".





Дональд Трамп президент США Настало наше время процветать, и мы используем триллионы и триллионы долларов, чтобы снизить налоги и выплатить государственный долг, это произойдет очень быстро.

Власти США распространили тарифы на 185 государств. К примеру, с Китая Вашингтон будет взимать пошлину в 34%, для товаров из стран Евросоюза значения равны 20%, Вьетнама – 46%, Японии – 24%, а Индии – 26%. Минимальная ставка составила 10%: ее, в частности, определили в отношении Украины и принадлежащих Австралии необитаемых островов Херд и Макдональд, где проживают лишь пингвины. Новые меры начнут действовать с 9 апреля.

Рассчитывать на нулевые пошлины смогут те государства, которые перенесут свое производство в США, пояснил Дональд Трамп. В то же время в перечне нет России, так как санкции Штатов и так остановили товарооборот между странами, объяснил министр финансов США Скотт Бессент.

По данным СМИ, примерно через полчаса после объявления Трампа фондовый рынок США потерял более 2 триллионов долларов. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что решение Вашингтона негативно скажется на мировой экономике и уязвимых группах населения. По ее словам, ЕС будет добиваться отмены ограничений, а если сделать это не получится – введет ответные меры.

Возмутились и в других странах, которые попали в перечень. К примеру, противодействовать пошлинам пообещали в Министерстве коммерции КНР, назвав тарифы "практикой односторонней травли". А генсек японского кабмина Есимаса Хаяси сказал журналистам, что эти меры не соответствуют нормам Всемирной торговой организации.

Тема тарифов стала ключевой и в мировых СМИ. В частности, The Guardian выпустила материал с заголовком "США разжигают мировую торговую войну", а The Washington Post обратила внимание, что размер тарифов "ошеломил даже друзей Штатов". В CNN же задаются вопросом, реально ли Трамп собирается "вести экономические бои с пингвинами", вспоминая о тех самых австралийских крошечных островах.

Кому это выгодно?

Возможным последствием введения пошлин станет рост цен на товары, включая и те, которые поставляются в Россию. Таким прогнозом в разговоре с Москвой 24 поделился доктор экономических наук, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

В частности, эксперт согласился с предположением издания The New York Times о подорожании техники Apple. Журналисты поясняли, что одни из самых высоких тарифов Вашингтон ввел против Вьетнама, Индии и Китая, где производится 90% "яблочных" смартфонов.





Андрей Колганов заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Из-за торговых пошлин компаниям придется тратить больше средств, чтобы покрыть издержки производства. А компенсировать это придется за счет увеличения стоимости товаров.

В то же время Колганов допустил, что из-за решения американских властей у многих стран вырастет интерес к российскому рынку, где подобных ограничений нет. Поэтому сохраняется вероятность даже удешевления импортной продукции, предположил экономист.

Схожее мнение в разговоре с Москвой 24 выразил и заведующий сектором международно-экономических исследований Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Александр Зайцев.





Александр Зайцев заведующий сектором международно-экономических исследований ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Если те же китайцы или европейцы поймут, что не могут сбывать свои товары в США из-за высоких пошлин, они начнут искать новые рынки, чтобы перенаправить выпавшие объемы туда. И это коснется в том числе и России.

Специалист привел в пример Китай, который поставляет в США и РФ приблизительно одинаковый набор товаров – электронику, текстиль, автомобили, бытовые приборы. Именно эти категории в теории могут стать дешевле для россиян, указал Зайцев.

