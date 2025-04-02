Сенаторы США угрожают ввести 500% пошлины против стран, закупающих нефть из РФ

Фото: 123RF/andreykr

Группа из 50 американских сенаторов заявила о готовности поддержать ужесточение санкций против России в случае ее отказа от участия в мирном процессе по Украине. Об этом со ссылкой на их заявление пишет РИА Новости.

Согласно совместному заявлению законодателей, предлагаемые меры включают введение 500-процентных пошлин на товары стран, закупающих российские энергоносители – нефть, газ и уран.

Санкции могут быть применены, если Москва откажется от "добросовестных переговоров о прочном мире с Украиной" или предпримет действия, подрывающие украинский суверенитет после заключения соглашения. Инициативу поддерживают как республиканцы, так и демократы.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти, если Россия откажется заключить сделку о перемирии на Украине. По его словам, пошлины будут от 25 до 50%. При этом позже он добавил, что хотел бы избежать введения вторичных пошлин США против России.

Кроме того, американский лидер рассказал, что разозлился и взбесился из-за критики Владимиром Путиным украинского президента Владимира Зеленского, добавив, что комментарии "попали не по адресу".