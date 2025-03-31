WSJ: агрессивно настроенные к РФ советники Трампа набирают влияние в США

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Агрессивно настроенные к России советники американского президента Дональда Трампа набирают влияние в США. Об этом заявил глава аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард, пишет RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам эксперта, в Белом доме набирают популярность антироссийские настроения. Об этом свидетельствует упомянутая Трампом в соцсети Truth Social "российская агрессия" при оправдании притязаний США на Гренландию.

"Эта фраза была необычным выпадом в адрес Кремля", – считает Ховард.

Однако президент США все же рассчитывает, что Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский заключат соглашение по урегулированию конфликта, сообщает радио КП.

"Когда он (Путин. – Прим. ред.) считает Зеленского незаслуживающим доверия – предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится Зеленский вам или нет", – отметил Трамп.

Американский лидер выразил уверенность в том, что Путин "не откажется от своего слова" и заключит с Зеленским соглашение.

Ранее Трамп рассказал, что разозлился и взбесился из-за критики Путиным украинского президента, добавив, что комментарии "попали не по адресу". Глава Белого дома подчеркнул, что президент РФ знает о его реакции. Однако, по словам Трампа, он сохраняет с Путиным "очень хорошие отношения".

До этого российский лидер отметил, что после того, как на Украине установятся дееспособные власти, Москва начнет переговоры с новыми властями Украины и подпишет легитимные документы, которые будут признаны во всем мире.