NBC: Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины на экспорт нефти из России

30 марта, 17:50Политика
Фото: ТАСС/EPA/POOL/CHRIS KLEPONIS
Американский президент Дональд Трамп пообещал ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти, если Россия откажется заключить сделку о перемирии на Украине. Его слова передает телеканал NBC News.
"Это будет выглядеть следующим образом: если вы покупаете российскую нефть, то не можете заниматься бизнесом в Штатах. Пошлины на всю нефть будут от 25 до 50%", – объяснил Трамп.
При этом глава Белого дома планирует на этой неделе вновь поговорить по телефону с Владимиром Путиным.
Прошлые телефонные переговоры между Путиным и Трампом прошли 18 марта. Во время беседы российский лидер поддержал идею своего американского коллеги о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.
После Трамп назвал разговор с Путиным рациональным. Американский лидер также указывал на прогресс в урегулирования конфликта на Украине. Однако, по словам главы Белого дома, между сторонами есть много "недоброй воли".
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