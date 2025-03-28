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Американские власти исходят из того, что управление на Украине должно осуществляться согласно положениям ее конституции. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джеймс Хьюитт.

Таким образом чиновник прокомментировал предложение Владимира Путина об установлении внешнего управления ООН на Украине для проведения выборов.

"Власти Украины определяются ее конституцией и народом Украины", – приводит Reuters слова Хьюитта.

Путин предложил ввести на Украине временное внешнее управление под эгидой ООН, чтобы провести в стране демократические выборы. Президент России напомнил, что аналогичные меры уже применялись, к примеру, в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и частях бывшей Югославии.

Путин подчеркнул, что такая мера нужна, чтобы привести к власти в Киеве дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, с которым Москва может начать переговоры и подписывать легитимные документы.

Путин также предупредил, что усиление неонацистских формирований на Украине может в конечном итоге привести к тому, что у них в руках окажется фактическая власть над страной.