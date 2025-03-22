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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов. Об этом пишет РИА Новости.

Карлсон напомнил, что российская позиция заключается в том, что нынешний лидер Украины не избран, и поэтому заключение соглашения с этой страной невозможно.

"Они состоятся. Они [руководство Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут", – заявил в ответ Уиткофф.

Также спецпосланник отметил, что соглашение о прекращении боевых действий в Черном море может вступить в силу в течение следующей недели, однако подчеркнул, что для окончательного прекращения огня в конфликте на Украине потребуется выполнение ряда условий со стороны России, что является сложной задачей.

В Москве неоднократно указывали на окончание срока президентства Владимра Зеленского в 2024 году, в связи с чем его власть больше не является легитимной. В частности, Владимир Путин отмечал, что в Конституции Украины нет способов продления полномочий президента страны, даже с помощью военного положения.

