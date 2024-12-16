Путин заявил, что в Конституции Украины нет путей продления власти президента

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Владимир Путин, обосновывая нелегитимность действующей украинской власти, напомнил, что в Конституции Украины отсутствуют способы продления полномочий президента страны. Такое мнение президент высказал на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

По словам российского лидера, даже военное положение не имеет никакого значения для продления власти украинского президента. Путин подчеркнул, что Конституция Украины продлевает полномочия лишь представительного органа власти – Рады. В связи с этим президент указал на утраченные признаки государственности украинского режима.

"Говоря о нелегитимности режима, который в Киеве и с которым мы воюем, еще раз хочу подчеркнуть: мы не с украинским народом воюем, а с режимом, неонацистским режимом в Киеве, который захватил власть еще в 2014 году", – подчеркнул глава государства.

Путин заявил, что сейчас источник власти на Украине – госпереворот. По его словам, "все беды и Украины, и России начались как раз после этого кровавого государственного антиконституционного переворота". Он добавил, что находящиеся у власти люди ежедневно совершают преступления не только против своего народа, но и против российского.

Говоря о легитимности власти на Украине, Путин напомнил, что председатель украинского Верховного суда находится в тюрьме, хотя в его полномочия входит отмена неправомочных решений президента.

"Несколько отмен состоялось, и после этого – в тюрьму, и глава режима в этот же день сказал: "Будет сидеть", – заявил глава государства.

Российский лидер также рассказал, что охрана перестала пускать на работу главу Конституционного суда Украины.

"В конце концов, Конституционный суд оказался парализованным, а сам председатель суда выехал за границу, где ему в стране пребывания предоставляется госохрана, поскольку есть угроза его жизни", – подытожил Путин.

Ранее Путин заявлял, что для России имеет значение легитимность Зеленского как президента Украины, так как судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями.

Вместе с тем, как отметил президент РФ, сейчас легитимной властью на Украине обладают только Верховная рада и ее спикер. Глава государства указал, что Конституция Украины не предусматривает продление полномочий президента в период действия военного положения в стране.

