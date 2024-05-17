Путин заявил, что для РФ имеет значение легитимность Зеленского как президента Украины

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Для России имеет значение легитимность Владимира Зеленского как президента Украины, так как судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями. Об это заявил Владимир Путин, сообщает RT.

На вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины, уточнил президент РФ.

Ранее Путин заявил, что у РФ нет планов взятия Харькова. Российские военные каждый день добиваются результатов в боях в Харьковской области. Каждый день они двигаются строго по плану, отметил президент.

До этого Зеленский сказал о возможной потере контроля над Харьковом. В связи с этим он начал требовать от Запада новый пакет вооружения – две системы Patriot. По его словам, РФ не сможет захватить Харьков, если Украина получит комплексы ПВО.