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Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что весь мир виноват в ситуации, которая сложилась в Харьковской области. Об этом он сообщил в интервью ABC News.

Он отметил, что ВСУ испытывают сложности из-за задержки помощи США, так как американский пакет не приходил в течение многих месяцев. При этом Зеленский не обвинил в этом Штаты.

"Во всем виноват мир. Они дали возможность (Владимиру. – Прим. ред.) Путину оккупировать. Но теперь мир может помочь", – сказал президент Украины.

Ранее Зеленский указал на возможную потерю контроля над Харьковом, из-за чего начал требовать от Запада новый пакет вооружения, а конкретно две системы Patriot. В свою очередь, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев расценил визит украинского президента в Харьков как прощальный.

