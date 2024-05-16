Зеленский допустил потерю контроля Украины над Харьковом

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Президент Украины Владимир Зеленский указал на возможную потерю контроля над Харьковом. Об этом сообщает RT.

В связи с этим украинский лидер начал требовать от Запада новый пакет вооружения.

"Все, что нам нужно, – это две системы Patriot", – заявил президент Украины в интервью ABC.

Он также утверждает, что Россия не сможет захватить Харьков, если власти Украины получат противовоздушные комплексы обороны.

Ранее госсекретарь Штатов Энтони Блинкен заявил, что США и Киев детально и в срочном порядке обсуждают возможность размещения систем ПВО Patriot на Украине. По его словам, США уделяют большое внимание данным комплексам и другим системам противовоздушной обороны.

Госсекретарь США добавил, что американские власти собираются обеспечить Киев всем необходимым, чтобы Украина вышла победителем в конфликте с Россией.

На этой же конференции Блинкен заявил, что США собираются выделить Украине дополнительно два миллиарда военного финансирования через новый фонд оборонной промышленности.

