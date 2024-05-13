РБК: командир группировки ВСУ "Харьков" смещен на фоне наступления ВС РФ

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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне российского наступления в Харьковской области сняло с должности главу оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина. Об этом пишет РБК, ссылаясь на украинские СМИ.

По данным издания, это произошло спустя месяц после назначения. Вместо Галушкина должность занял замглавы украинского Генштаба Михаил Драпатый, который принимал участие в боях под Херсоном в 2022 году. При этом Драпатый останется замначальника Генштаба.

Украинские СМИ сообщали, что 10 мая Вооруженные силы России якобы перешли в наступление на территории Харьковской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что за 11 мая ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов на севере Харьковской области – Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья. На следующий день российские войска освободили еще четыре пункта – Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

