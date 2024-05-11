Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения российской группировки войск "Север" установили контроль над пятью селами в Харьковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Речь идет о населенных пунктах Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелячья, которые располагаются на севере региона, подчеркнуло ведомство.

По данным МО РФ, также удалось поразить живую силу и технику 23-й, 43-й механизированных бригад украинских войск, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины в Волчанске, Веселом, Глубоком, Нескучном и Красном.

Ранее подразделения группировки российских сил "Центр" освободили село Новокалиново в Донецкой Народной Республике и отбили за неделю 48 контратак ВСУ. На данном направлении украинские войска потеряли свыше 2 360 человек и 83 единицы техники, включая 1 Leopard, 2 Abrams, 2 БМП Bradley и 1 БМП Marder.

5 мая российские военные полностью освободили населенный пункт Очеретино в ДНР. Также подразделения Восточной группировки ВС России заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР.

