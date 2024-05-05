ВС РФ освободили населенный пункт Очеретино в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные полностью освободили населенный пункт Очеретино в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также подразделения Восточной группировки ВС России заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР. Помимо этого, украинская армия потеряла до 135 человек, три пикапа, гаубицу FН-70 британского производства, гаубицу "Мста-Б" и противотанковую пушку "Рапира".

Ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что населенный пункт Работино перешел в серую зону – ВСУ потеряли над ним контроль. Он отметил, что ВС РФ там находиться тоже смысла нет, поскольку это низина. Главное – это взятие под контроль ближайших высот, указал он.