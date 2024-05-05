Глава запорожского движения Рогов: село Работино перешло в серую зону

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Населенный пункт Работино перешел в серую зону – противник потерял над ним контроль, рассказал глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Враг его больше физически не контролирует. Нашим ребятам там находиться тоже смысла нет, потому что это низина. Главное – это взятие под контроль ближайших высот", – передает РИА Новости его слова.

2 мая Рогов сообщил, что боевики ВСУ сбегают из села Работино. Он говорил, что организованное сопротивление там практически сошло на нет.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что с начала 2024 года российские войска взяли под контроль 547 квадратных километров территории новых регионов.

