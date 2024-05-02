Рогов: ВСУ практически потеряли контроль над Работино в Запорожье

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска практически потеряли контроль над Работино в Запорожской области. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Основные события на запорожском фронте, конечно, происходят на непосредственно ореховском направлении, особенно в районе Работино. Там организованное сопротивление практически сошло на нет, боевики ВСУ бежали, те, кто успел", – информировал Рогов.

Подобное, по его словам, подтверждают видеоролики и развернутый флаг ВС РФ на северных окраинах поселка. Рогов также добавил, что в Работине не осталось ни одного дома, что делает его невыгодным для укрепления позиций.

Ранее Рогов сообщил об отступлении ВСУ из района Вербового в Запорожье. Российские военные вели борьбу с противником на направлении с помощью беспилотников. ВСУ понесли серьезные потери живой силы и техники, сообщил Рогов.

