Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В течение недели в плен к российским силам сдались 15 украинских военных. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Кроме того, благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск "Днепр" было нанесено поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ, бригаде морской пехоты, трем бригадам теробороны, а также бригаде Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области, Михайловка, Ивановка, Республиканец и Берислав Херсонской области.

Ведомство уточнило, что потери ВСУ составили до 360 человек. Также украинская армия лишилась боевой бронированной машины, 30 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, включая 8 американских гаубиц M777.

Всего с начала СВО ВС РФ ликвидировали 593 самолета, 270 вертолетов, 23 541 БПЛА, 509 зенитных ракетных комплексов, 15 864 танка и других боевых бронированных машин.

Ранее российские подразделения поразили 360 выявленных целей ВСУ, в том числе 16 опорных пунктов. Также военнослужащие РФ отразили девять контратак украинских штурмовых групп в районах Розовки, Уманского, Новобахмутовки, Нетайлова, Бердычей, Семеновки, Первомайского и Очеретина.

