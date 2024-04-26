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26 апреля, 15:10

Политика

ВС РФ уничтожили эшелон с западным вооружением и техникой ВСУ в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ поразили эшелон с западным вооружением и военной техникой украинских войск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, это произошло в районе населенного пункта Удачное.

До этого подполье зафиксировало удар в Черниговской области у границы с Россией, где базировались украинские боевики. По словам координатора Сергея Лебедева, взрывы были слышны в населенных пунктах Заречье, Гремяч и Семеновском районе.

Ранее российские подразделения поразили 360 выявленных целей ВСУ, в том числе 16 опорных пунктов. Также военнослужащие РФ отразили девять контратак украинских штурмовых групп в районах Розовки, Уманского, Новобахмутовки, Нетайлова, Бердычей, Семеновки, Первомайского и Очеретина.

Потери украинской армии составили до 360 солдат, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и по одной гаубице М777.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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