Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ поразили эшелон с западным вооружением и военной техникой украинских войск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, это произошло в районе населенного пункта Удачное.

До этого подполье зафиксировало удар в Черниговской области у границы с Россией, где базировались украинские боевики. По словам координатора Сергея Лебедева, взрывы были слышны в населенных пунктах Заречье, Гремяч и Семеновском районе.

Ранее российские подразделения поразили 360 выявленных целей ВСУ, в том числе 16 опорных пунктов. Также военнослужащие РФ отразили девять контратак украинских штурмовых групп в районах Розовки, Уманского, Новобахмутовки, Нетайлова, Бердычей, Семеновки, Первомайского и Очеретина.

Потери украинской армии составили до 360 солдат, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и по одной гаубице М777.

