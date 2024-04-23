МО РФ впервые сообщило об уничтожении ЗРК MIM-23 HAWK

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы уничтожили пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, также за сутки ВС РФ поразили склад с беспилотниками 113-й бригады теробороны Украины. Вместе с тем российская армия ликвидировала живую силу и военную технику украинских войск в 115 районах.

До этого российские военнослужащие захватили современный немецкий танк Leopard 2A6 в боях за Авдеевку. В СМИ сообщали, что это первый из 18 танков Leopard 2, поставленных из ФРГ, который смогли захватить ВС РФ.

Позже ВС РФ доставили в ремонтное подразделение танк Leopard. В Минобороны РФ сообщили, что транспортировка осуществлялась силами эвакуационной группы в два этапа. Сперва военные провели инженерную разведку района эвакуации для обеспечения безопасности группы и техники. После была реализована перевозка немецкой бронемашины.

Ранее МО РФ заявило об уничтожении британской гаубицы L-119 и вражеской станции радиоэлектронной борьбы "Хмара". На авдеевском направлении впервые были уничтожены американская установка М109 Paladin, установки "Акация" и "Гвоздика", гаубицы Д-30 и М102.

