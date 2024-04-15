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15 апреля, 14:29

Политика

МО РФ сообщило об уничтожении в зоне СВО станции РЭБ "Хмара"

Фото: телеграм-канал "Русское оружие"

ВС России уничтожили в рамках спецоперации на Украине британскую гаубицу L-119 и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы "Хмара". Министерство обороны РФ опубликовало ежедневную сводку о ходе боевых действий в своем телеграм-канале.

На донецком направлении российские войска ударили по живой силе и технике 81-й аэромобильной, а также 24-й и 53-й механизированных бригад украинской армии.

"ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также 105-миллиметровую гаубицу L-119 производства Великобритании", – говорится в публикации.

В свою очередь, на авдеевском направлении впервые уничтожены американская установка М109 Paladin, установки "Акация" и "Гвоздика", гаубицы Д-30 и М102.

Ранее украинские военные потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике.

Позднее стало известно об освобождении населенного пункта Первомайское. Потери украинских войск составили до 235 человек.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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