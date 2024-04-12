Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) в период с 6 по 12 апреля в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) нанесли удары по объектам ТЭК и военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Нанесен один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами", – уточнили в оборонном ведомстве.

Также ВС РФ за неделю поразили базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, воевавших на стороне Киева.

"Все назначенные объекты поражены", – добавили в МО РФ.

Ранее высокопоставленный источник в ведомстве рассказал, что новое контрнаступление ВСУ может закончиться для украинского государства окончательным разгромом армии. Однако это также станет началом к мирным переговорами на российских условиях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что такие планы украинского лидера Владимира Зеленского могут привести к истреблению украинцев.

