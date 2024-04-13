Войска РФ лишили ВСУ возможности выстраивать первую линию обороны в ДНР

Фото: Министерство обороны РФ

Украинские военные потеряли возможность выстраивать первый эшелон обороны на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

"Наши разведчики, штурмовики, артиллеристы и ВКС не дают им такой возможности. Они начинают выстраивать второй и третий эшелоны", – добавил Кимаковский.

По его словам, инженерное обеспечение ВСУ на сегодня не лучшее, поэтому они строят то, что могут. Советник главы ДНР напомнил, что ранее украинские войска сформировали серьезные укрепрайоны в Марьинке и Авдеевке, однако вскоре они были разбиты в результате действий ВС РФ.

Ранее Кимаковский сообщал о серьезном продвижении ВС РФ под Марьинкой в ДНР, которое открывает российским военным оперативный простор сразу в нескольких направлениях

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские войска ударили по расположению Вооруженных сил Украины на берегу города Очакова Николаевской области.