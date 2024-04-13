Зеленский рассказал о дезертирстве подразделения, из-за которого окружили солдат ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о бегстве одного из подразделений ВСУ, в результате которого украинские солдаты попали в окружение на поле боя. Об этом он сообщил во время встречи со студентами из Черновцов.

"Ну представьте себе, что люди поговорили между собой и какой-то коллектив ушел со своего места. И они ушли, (после чего. – Прим. ред.) окружили большое количество людей, и всех их убили", – приводит РИА Новости слова Зеленского.

По его словам, подразделение отошло из-за того, что один человек внутри него смог "надавить на свое окружение" и запугать его.

Позже украинские правоохранительные органы нашли этого человека, добавил Зеленский. Он заявил, что военнослужащий должен будет ответить по закону, так как многие солдаты ВСУ были убиты.

"Поэтому нельзя обобщенно всех амнистировать", – заключил Зеленский, высказавшись против объявления общей амнистии для дезертиров.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о серьезном продвижении российских сил под Марьинкой в Донецкой Народной Республике. По его словам, данное продвижение открывает армии РФ оперативный простор сразу в нескольких направлениях.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Владимира Зеленского по проведению нового контрнаступления призваны показать Западу необходимость в новых финансах и поставках. Однако это может привести к истреблению украинцев, добавила она.