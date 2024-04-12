Советник главы ДНР Кимаковский сообщил о крупном продвижении ВС РФ под Марьинкой

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы РФ серьезно продвигаются под Марьинкой в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на советника главы ДНР Дениса Пушилина Игоря Кимаковского.

По его словам, данное продвижение открывает армии РФ оперативный простор сразу в нескольких направлениях, в том числе в сторону города Курахово – ближайшей конституционной границы ДНР.

"Также идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой", – добавил Кимаковский.

Ранее сообщалось, что российские войска отразили на донецком направлении четыре контратаки ВСУ за сутки. В частности, подразделения Южной группировки войск нанесли удар по живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Красное, Новокалиново, Клещеевка, Новое и Курдюмовка.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России уничтожили базу хранения вооружения и боеприпасов украинской армии с 32 гаубицами, а также 2 цеха сборки беспилотников.