ВС РФ уничтожили базу хранения ВСУ с 32 гаубицами и 2 цеха сборки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) за прошедшие сутки уничтожили базу хранения вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 32 гаубицами, а также 2 цеха сборки беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, это были 152-миллиметровые гаубицы Д-20. Также российские войска уничтожили объект подготовки и запуска безэкипажных катеров. В целом за день ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 128 районах.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 172 украинских беспилотных летательных аппарата, три авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции и два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", – добавили в МО РФ.

Кроме того, число сбитых с начала проведения специальной военной операции беспилотных аппаратов достигло 20 089.

Ранее в ВСУ рассказали, что в ночь на 10 апреля был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Одессе. По данным украинского сопротивления, ВС РФ ударили по расположению украинских сил в Очакове Николаевской области, где находились около 300 военных.