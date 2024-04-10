Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За прошедшие сутки российские войска отразили на донецком направлении четыре контратаки ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Подразделения Южной группировки войск нанесли удар по живой силе и технике 5-й штурмовой, 22-й, 28-й, 67-й, 93-й и 115 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Новокалиново, Клещеевка, Новое и Курдюмовка ДНР.

Армия отразила контратаки 10-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад около Выемки, Победы и Красногоровки в ДНР. На донецком направлении ВСУ потеряли до 360 военных, два американских бронетранспортера М113 и пять автомобилей.

Среди потерь украинской армии также оказались польская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab, британская установка AS-90 Braveheart, две станции радиоэлектронной борьбы "Нота" и другие средства.

Ранее российские военные ударили по размещению ВСУ в Очакове Николавской области. По данным николаевского подполья, в расположении украинских войск было примерно 300 военнослужащих. О точных потерях противника не сообщалось.

