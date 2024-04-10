ВСУ сообщили о повреждении энергообъекта в Одессе

Фото: AP Photo/Yakiv Liashenko

Объект энергетической инфраструктуры был поврежден в Одессе взрывами в ночь на 10 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

При этом в сообщении степень повреждений инфраструктуры не уточняется. Однако в украинских СМИ появились кадры, как над Одессой поднимается черный столб дыма.

В ночь с 9 на 10 апреля несколько украинских СМИ написали о серии взрывов в Николаеве и Николаевской области страны. Однако подробностей и сведений о разрушениях не сообщалось. Власти также не комментировали эту информацию.

В середине января украинским СМИ стало известно о взрывах в Очакове. В тот же день появилась информация о взрывах в Киеве, однако представитель ВСУ опроверг их связь с ударами со стороны ВС РФ.

