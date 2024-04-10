Российские силы ударили по ВСУ в Очакове

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на берегу города Очакова Николаевской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

"Итоги прилета указать сложно, госпиталь военный буквально рядом, и все это на территории побережья, куда мирному населению вход запрещен уже два года", – цитирует РИА Новости Лебедева.

Подполье сообщило, что в расположении украинских войск было примерно 300 военнослужащих.

В ночь с 9 на 10 апреля ряд украинских изданий сообщили о серии взрывов в Николаеве и Николаевской области страны. Однако подробностей и информации о разрушениях не сообщалось, власти также не комментировали эти сведения.

Ранее, в середине января 2024 года, украинские СМИ рассказывали о взрывах в Очакове. В тот же день стало известно о взрывах в Киеве, однако представитель ВСУ опроверг их связь с ударами со стороны ВС РФ.