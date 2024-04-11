11 апреля, 20:56Политика
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершится полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ее армии. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный источник в Минобороны РФ.
Собеседник агентства добавил, что это также станет началом пути к миру на российских условиях.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти готовят новый план контрнаступления, который будет включать в себя разрушение Крымского моста. Он уточнил, что также речь идет и о других инфраструктурных объектах в регионе, которые Киев считает своей военной целью.
Зеленский подчеркнул, что ВСУ хотят атаковать мосты, по которым перевозится оружие, и аэродромы, с которых взлетают самолеты для ударов по Украине.
До этого СМИ писали, что украинцы сомневаются в победе Киева в конфликте с РФ. По информации журналистов, "патриотическое рвение" на Украине становится слабее на фоне роста числа погибших и раненых военных, также усиливаются пессимистические мысли о будущем боевых действий.
Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения