Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершится полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ее армии. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный источник в Минобороны РФ.

Собеседник агентства добавил, что это также станет началом пути к миру на российских условиях.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти готовят новый план контрнаступления, который будет включать в себя разрушение Крымского моста. Он уточнил, что также речь идет и о других инфраструктурных объектах в регионе, которые Киев считает своей военной целью.

Зеленский подчеркнул, что ВСУ хотят атаковать мосты, по которым перевозится оружие, и аэродромы, с которых взлетают самолеты для ударов по Украине.

До этого СМИ писали, что украинцы сомневаются в победе Киева в конфликте с РФ. По информации журналистов, "патриотическое рвение" на Украине становится слабее на фоне роста числа погибших и раненых военных, также усиливаются пессимистические мысли о будущем боевых действий.

