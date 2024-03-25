Все больше украинцев сомневаются в победе Киева – СМИ

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Все больше людей на Украине сомневаются в победе Киева в конфликте с Россией. Об этом сообщает Politico.

В материале указано, что "патриотическое рвение" на Украине ослабевает из-за роста потерь и ранений среди военнослужащих, также усиливаются пессимистические мысли о будущем конфликта.

Киевский международный институт социологии (КМИС) в феврале этого года провел опрос, согласно данным которого 70% украинцев считают, что нужно искать дипломатический путь решения конфликта. Отмечается, что число сторонников такой идеи выросло с мая 2022 года.

Ранее спецпредставитель китайского правительства по делам Евразии Ли Хуэй заявил, что восстановление мира на Украине – первостепенная задача. По его мнению, чем раньше начнутся мирные переговоры, тем меньше будут потери.

Также обозреватель одного из американских журналов Харрисон Касс сказал, что Украина как можно скорее должна вступить в переговоры с РФ, пока прекращение американской помощи не привело к еще большему ухудшению позиций Киева. Он считает, что Украине не стоит рассчитывать на успех новых наступательных операций. По его словам, они закончатся провалом, как и контрнаступление в прошлом году.