Китай пригрозил бойкотировать встречи по Украине без России – СМИ

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Китай будет бойкотировать возможные переговоры по Украине, если на них не будет приглашена Россия. Об этом со ссылкой на чиновников сообщает издание Politico.

Отмечается, что Китай пытается убедить ЕС позволить России участвовать в будущих мирных переговорах, которые могут пройти в Швейцарии. В противном же случае Пекин грозится бойкотировать подобный диалог.

Согласно информации чиновников, в ходе своего турне по Европе эту позицию Китая доносил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Он также пообещал, что Пекин поддержит своевременный созыв мирной конференции по украинскому кризису "с равным участием всех сторон".

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия готова к переговорам, однако это должен быть серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ, а не пауза для перевооружения Киева. Президент добавил, что переговоры должны быть основаны на реальности, а не на "хотелках после применения психотропных средств".

Владимир Путин обозначил, на каких условиях Россия готова вести переговоры с Украиной