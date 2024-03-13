Турция призвала не навязывать РФ и Украине решения для мирных переговоров

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Анкара призвала не навязывать Москве и Киеву решения для мирных переговоров, в этом вопросе следует ждать, когда стороны сами будут готовы к диалогу. Об этом официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели заявил в ходе брифинга, пишет ТАСС.

Турецкая сторона выступает за то, чтобы РФ и Украина сели за стол переговоров, когда будут созданы подходящие условия, указал он. По словам представителя ведомства, в настоящий момент обстановка на фронте застопорилась.

Между тем директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал в эфире радио КП заявления Владимира Путина в интервью Дмитрию Киселеву о готовности Москвы к переговорам.

Он сообщил, что сейчас обстановка на поле боя для ВСУ складывается не лучшим образом. Эксперт сослался на заявления зарубежных военных экспертов, которые говорят, что Киев не сможет добиться успехов на поле боя. На этом фоне западные страны вынуждены лишь предпринимать попытки заморозить конфликт, указал Подберезкин. Россия, в свою очередь, о таких планах знает, добавил он.

"Путин говорит, что, если вы хотите реальных переговоров, не надейтесь на то, что мы не видим ваши стремления сделать Минск-3 (Минские соглашения. – Прим. ред.) или оттянуть (конфликт) на какое-то время, когда вы сможете перевести часть промышленности на военные рельсы и обеспечить Украину дополнительными боеприпасами, техникой и людьми", – сказал Подберезкин.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что украинская сторона вскоре изменит свою позицию по поводу переговоров с Россией. С его слов, ситуация может разрешиться уже к саммиту НАТО в июле.

Ранее Путин заявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом, уточнив, что это должен быть серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ, а не паузой для перевооружения Украины. Президент подчеркнул, что диалог должен быть основан на реальности, а не на "хотелках после применения психотропных средств".

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине