Папа Римский высказался за переговоры, говоря о "белом флаге" Украины – Песков

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Папа Римский Франциск, говоря о "белом флаге" Украины, высказывался в пользу переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст. Но в целом ту мысль, о которой он говорил, конечно, вполне можно понять – он высказывался в пользу переговоров", – сказал представитель Кремля.

Вместе с этим Песков напомнил о словах Владимира Путина, который не раз высказывался о готовности РФ решать проблемы путем переговоров. Он также обозначал, что такой вариант развития событий является приоритетным.

Ранее в интервью швейцарской телекомпании RSI папа Римский заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать поражение и согласиться на переговоры. Он призвал задуматься, скольких жизней будет стоить продолжение конфликта.

Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна не намерена поднимать белый флаг, поскольку у нее есть собственный. Он также отметил, что "такая стратегия Ватикана известна" по истории первой половины ХХ века, однако он не пояснил, что имеет в виду.

