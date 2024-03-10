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Известный германский политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт назвала смелым призыв Папы Римского Франциска к миру на Украине. Об этом она заявила в интервью медиагруппе Funke.

Вагенкнехт также указала на необходимость переговоров по урегулированию конфликта вместо новых поставок оружия Киеву.

"В отличие от сторонников войны из рядов блока ХДС/ХСС, "Зеленых" и Свободной демократической партии, которые поставками Taurus хотели бы сделать нашу страну непосредственно воюющей стороной, Папа Франциск серьезно относится к мирному посланию христианства", – заявила Вагенкнехт.

По ее мнению, то, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил инициативу Турции по проведению мирного саммита, является новой низшей точкой в конфликте.

"Нам необходимы, наконец, перемирие и мирные переговоры вместо постоянных новых поставок оружия, которые не может себе больше позволить и немецкий налогоплательщик", – отметила депутат.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать поражение и согласиться на переговоры.

В ответ на это глава МИД Украина Дмитрий Кулеба https://www.m24.ru/news/politika/10032024/672936, что Украина не будет поднимать никакого флага, кроме украинского.