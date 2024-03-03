В Турции заявили о достижении пределов военных возможностей сторон конфликта на Украине

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Москва и Киева достигли пределов военных возможностей для достижения результатов, в настоящий момент необходим мирный диалог. Об этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил на закрытии Антальского дипломатического форума.

"Наша позиция состоит в том, что обе стороны уже достигли лимитов того, чего можно получить военными методами. Мы считаем, что теперь уже пришло время вести диалог в направлении прекращения огня", – цитирует Фидана ТАСС.

По его словам, со стороны Анкары "речь не идет о признании оккупированных территорий". Однако, продолжил министр, сейчас Турция считает, что пришло время отделить этот вопрос и тему суверенитета от темы прекращения огня.

1 марта стало известно, что глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Антальском дипломатическом форуме. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что в рамках мероприятия министр проведет переговоры с турецким коллегой Фиданом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара вновь готова предоставить площадку для переговоров между Москвой и Киевом. Он заявил, что поддерживает мирный план украинского лидера Владимира Зеленского. Вместе с тем Эрдоган указал, что для успеха переговоров в них должны принимать участие и РФ, и Украина.

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