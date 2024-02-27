Лавров связал слова об отправке войск ЕС на Украину с отсутствием роста помощи Киеву

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Появившиеся на повестке обсуждения о возможности отправки Европой войск на Украину связаны с отсутствием результатов по наращиванию помощи Киеву. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В отсутствии каких-то зримых результатов в наращивании помощи Украине в виде поставок боеприпасов, вооружений. По этому поводу, кстати сказать, регулярно, чуть ли не ежедневно, украинские официальные лица устраивают такие медийные скандалы", – цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем министр рекомендовал тем, кто как президент Франции Эммануэль Макрон озвучивает мысли о возможности отправки западной армии на Украину, "употребить голову" на более рациональные и безопасные для Европы мысли.

Речь идет о словах французского лидера, который заявил, что на конференции в Париже не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутной армии Запада в Киев. Макрон уточнил, что в дальнейшем такой возможности нельзя исключать.

На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае отправки войск НАТО на Украину может произойти прямое столкновение Москвы и Альянса. Официальный представитель Кремля добавил, что государства Североатлантического альянса должны отдавать себе отчет и задаваться вопросом, соответствуют ли эти действия их интересам.

Уже 27 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны ЕС и члены НАТО не намерены отправлять свои войска на Украину.

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