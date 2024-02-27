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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поражение РФ необходимо для выгоды и безопасности Евросоюза. Его слова передает Le Figaro.

Как отметил глава страны, объединение договорилось сформировать девятую коалицию для глубоких ударов, поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия. Макрон добавил, что Париж сделает все для проигрыша Москвы. Лидеры Запада уже обсудили отправку войск на Украину, однако консенсус пока не достигнут, подчеркнул он.

В свою очередь, жители Франции раскритиковали заявления президента. Читатели газеты указали на необходимость не провоцировать РФ, остановить конфликт и не разжигать мировую войну.

Вместе с тем политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин заявил, что слова Макрона призваны "подбодрить" Киев.

"Макрон – самый ничтожный политик современности из лидеров стран Запада. И для пущего эффекта ему нужно было делать такое заявление, стоя в надувных боксерских перчатках", – цитирует его Life.ru.

По словам эксперта, Киев обречен на более быстрое поражение без западной поддержки, поэтому глава Франции решил подбодрить ВСУ для продления агонии украинского государства.

Ранее сенатор от крымского региона Сергей Цеков заявил, что Макрон своими заявлениями о России сделал серьезный шаг к развязыванию новой мировой войны. По его мнению, французскому лидеру следовало бы задуматься над своей воинственной риторикой и остановиться.

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