Премьер Франции не исключил отправку военных на Украину

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Премьер-министр Франции Габриэль Атталь, как и президент страны Эммануэль Макрон, не исключил отправку военных на Украину. Об этом он заявил в эфире радиостанции RTL.

"Нельзя ничего исключать в войне, которая идет <…> у дверей Европейского союза", – объяснил он.

По его словам, Париж не сможет смириться с перспективой того, что Россия сможет в какой-то момент победить.

Ранее Макрон заявил, что на конференции в Париже не удалось прийти к консенсусу об отправке сухопутных войск Запада на Украину, но в дальнейшем такой возможности нельзя исключать.

Он также сообщил, что западные союзники Украины договорились сформировать коалицию по поставкам стране дальнобойного вооружения. Девятая коалиция будет специализироваться на глубоких ударах – бомбах и ракетах дальнего действия, уточнял лидер Франции.

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