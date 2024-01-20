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В Минобороны Франции заявили, что не могут запретить гражданам ехать воевать на Украину
Фото: 123RF/bumbledee
Французские власти не могут запретить своим гражданам ехать воевать за украинскую сторону. Об этом заявил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню в интервью местным СМИ, пишет РИА Новости.
Он отметил, что французские гражданские по определению не имеют отношения к Вооруженным силам страны, не носят военную форму и не связаны с французскими военными институтами.
По утверждению Лекорню, заявления о французских наемниках на Украине якобы являются частью российской информационной войны, ужесточившейся после объявления президента Франции Эммануэля Макрона о поставках на Украину дополнительных ракет Scalp.
17 января Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками. По информации оборонного ведомства, были уничтожены более 60 бойцов, еще 20 боевиков попали в больницы.
19 января депутаты Госдумы решили составить обращение к французскому парламенту по поводу уничтожения боевиков. Как отметил спикер палаты Вячеслав Володин, во Франции наемничество запрещено законом.
В МИД РФ отметили, что послу Франции в Москве Пьеру Леви заявили, что гибель граждан его страны в Харькове лежит на совести Парижа, который поддерживает набор наемников для участия в боевых действиях на стороне украинских войск.
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