Послу Франции заявили, что гибель его соотечественников в Харькове лежит на совести Парижа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Послу Франции в Москве Пьеру Леви заявили, что гибель граждан его страны в Харькове лежит на совести Парижа, который поддерживает набор наемников для участия в боевых действиях на стороне украинских войск. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве отметили, что ведение Западом конфликта, наращивание поставок оружия Киеву не соответствуют заявлениям об установлении мира. Такие действия провоцируют эскалацию и жертвы среди мирного населения, подчеркнули в МИД РФ.

"Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей", – добавляется в заявлении.

Французского посла вызвали в МИД РФ в связи с уничтожением российскими военными французских наемников в Харькове.

17 января Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками. По информации оборонного ведомства, были уничтожены более 60 бойцов, еще 20 боевиков попали в больницы.

19 января депутаты Госдумы решили составить обращение к французскому парламенту по поводу уничтожения боевиков. Как отметил спикер палаты Вячеслав Володин, во Франции наемничество запрещено законом.

Военные эксперты оценили состав ВСУ в зоне проведения СВО