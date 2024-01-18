Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Среди иностранных наемников, уничтоженных в Харькове российскими войсками, были кураторы "Русского добровольческого корпуса" (террористическая организация, запрещенная в РФ), боевики которого принимали участие в нападении на Брянскую и Белгородскую области. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на местных подпольщиков.

По его словам, в ликвидированном российскими военнослужащими здании находились иностранцы, была слышна французская речь. Однако координатор не знает, сколько именно было там французов во время удара.

"Но там однозначно были те, кто курирует РДК. Они иностранцы", – сказал Лебедев и добавил, что на той же улице, где находилось уничтоженное здание с наемниками, расположен военкомат.

Вечером 16 января Вооруженные силы РФ высокоточным ударом ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников в Харькове. По информации Минобороны, уничтожены свыше 60 человек, более 20 попали в медицинские учреждения. В основном боевиками являлись французы, уточнило ведомство.

Кроме того, политико-стратегический аналитик Ксавье Моно заявил, что Франция не будет заявлять о гибели своих граждан в украинском конфликте, так как в стране наемническая деятельность запрещена. Он считает, что НАТО вынуждено отправлять на Украину наемников, чтобы удерживать фронт от натиска ВС России.

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