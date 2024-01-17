В МО РФ сообщили о поражении пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России ликвидировали пункт дислокации иностранных боевиков в Харькове при помощи высокоточного удара. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Вечером 16 января ВС РФ нанесен высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харьков, основу которых составляли французские наемники", – уточнило ведомство.

В результате удара российские силы уничтожили свыше 60 наемников, а более 20 боевиков попали в медучреждения. Здание, где они располагались, полностью разрушилось, добавили в Минобороны РФ.

До этого ВС РФ поразили базу с горючим для военной техники украинской армии, а также три склада боеприпасов противника. Также российские силы нанесли удары по 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 119 районах.

Ранее сын экс-президента США Дональд Трамп – младший заявил, что единственным способом завершения конфликта на Украине может стать прекращение финансирования ВСУ. Он также назвал ложной информацию об успехах украинской армии в зоне спецоперации.

ВС РФ уничтожили многоцелевой тягач с пехотой ВСУ