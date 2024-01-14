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Завершить конфликт на Украине можно, урезав финансирование ВСУ. Об этом на своей странице в соцсети X заявил сын бывшего лидера США Дональд Трамп-младший.

"Лишить денег. Это единственный способ начать переговоры", – написал он.

По словам сына бывшего американского президента, финансируя украинскую армию, элиты США в буквальном смысле создают там класс олигархов-миллиардеров, а молодых людей отправляют на "пушечное мясо".

Вместе с этим Трамп-младший опроверг информацию об успехах ВСУ в зоне боевых действий. По его словам, украинская армия "нигде не побеждает".

До этого замгенсека НАТО Мирча Джоанэ предположил, что конфликт на Украине не завершится даже в 2025 году. По его словам, Альянс ожидает затяжного конфликта, который будет сопровождаться наступлениями и контрнаступлениями.

