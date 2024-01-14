Трамп заявил, что мир никогда еще не был столь близок к началу третьей мировой войны

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Мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я не думаю, что мы когда-либо подвергались такой опасности развязывания Третьей мировой войны, как сейчас. И, как я заявляю в каждой своей речи, я предотвращу третью мировую, я знаю всех этих людей", – заявил он.

Трамп подчеркнул, что США при администрации действующего президента Джо Байдена стали "слабым и неэффективным государством", с мнением которого уже не считаются на мировой арене. По его мнению, все, что Байден и демократы умеют – это жульничать на выборах.

Бывший глава Белого дома также заявил, что третья мировая война не будет привычным полем битвы между армиями противников, а станет "аннигиляцией". По его мнению, в случае начала новой мировой войны, она станет ужаснее и масштабнее, чем Первая и Вторая мировые войны.

До этого Трамп заявлял, что Байден может устроить третью мировую войну и уничтожить Штаты еще до президентских выборов. Он подчеркнул, что не допустил бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также держал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове, если бы был во главе страны.



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