Трамп заявил, что Байден может успеть уничтожить США до выборов

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден может устроить Третью мировую войну и уничтожить Штаты еще до президентских выборов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова Трампа.

Он в очередной раз повторил, что не допустил бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также держал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове, если бы был во главе страны.

Трамп назвал себя единственным кандидатом, которому по силам спасти Соединенные Штаты. Он добавил, что, в отличие от Байдена, он умеет ладить с мировыми лидерами.

По информации СМИ, экс-президент США демократ Барак Обама призывает Джо Байдена усилить предвыборную кампанию, поскольку обеспокоен возможностью возвращения к власти Дональда Трампа.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москве "по большему счету" все равно, кто победит в гонке за президентское кресло в США.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей