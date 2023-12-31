РФ по большому счету все равно, кто победит на президентских выборах в США – Лавров

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Москве не важно, кто победит на президентских выборах в США в 2024 году. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

"Американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу", – сказал он.

Лавров подчеркнул, что у партий США сложился консенсус в этом вопросе и было бы наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы кандидата от республиканской партии. По словам российского министра, Москве "по большему счету" все равно, кто победит в гонке за президентское кресло в США.

При этом СМИ пишут, что европейские государства боятся победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на выборах президента США, поскольку считают, что он может развалить НАТО. Они напоминают, что будучи президентом США, Трамп неоднократно грозился выходом страны из Альянса.

Байден и Трамп оказались одинаково популярны у американских избирателей