Байден заявил, что возможная победа Трампа на выборах несет много угроз США

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Возможная победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в США несет множество угроз для Америки. Такое мнение высказал нынешний глава государства Джо Байден. Его слова приводит ТАСС.

По мнению Байдена, возможное избрание Трампа несет за собой множество угроз – от права выбора до гражданских прав, избирательных прав и положения Америки в мире.

По версии Байдена, самая большая угроза, которую представляет Трамп, – это угроза американской демократии.

"Если мы ее потеряем, мы потеряем все", – считает Байден.

Помимо этого, американский лидер высказал мысль, что в случае возможной победы республиканца на выборах, его второй президентский срок будет хуже первого.

Ранее президент Джо Байден заявил, что, вероятно, не стал бы вновь баллотироваться на пост главы Белого дома, если бы на этот же шаг не пошел его предшественник Дональд Трамп.