Байден считает себя лучшим кандидатом для победы над Трампом

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Президент США Джо Байден считает, что находится в наилучшей позиции по сравнению со своими однопартийцами, чтобы добиться победы над своим главным противником на выборах главы государства в 2024 году – Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

Байден отметил, что он – не единственный представитель Демократической партии США, который может защитить демократию, но я нахожусь в наилучшей позиции, чтобы выступить против Трампа. По словам Байдена, Трамп представляет угрозу для демократии.

При этом отмечается, что Байден не стал отвечать на вопрос о том, нужно ли отстранить Трампа от участия в следующих президентских выборах из-за его роли в захвате Капитолия, который случился в январе 2021 года.

Трамп и Байден заявили о намерении участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. По последним опросам, Трамп получает преимущество по уровню поддержки избирателей.

Ранее суд в Нью-Йорке признал бывшего президента США Дональда Трампа и его компанию Trump Organization виновными в мошенничестве. Судья Артур Энгорон отказался отклонить иск генпрокурора штата Летиции Джеймс, которая обвиняет Трампа в незаконном завышении своих активов и чистой стоимости.