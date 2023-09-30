Трамп спародировал поведение Байдена на сцене

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Бывший американский президент Дональд Трамп спародировал действующего главу Белого дома Джо Байдена во время митинга своих сторонников в Калифорнии. Трансляция выступления Трампа велась на YouTube-канале LiveNOW from FOX.

"Байден не может найти выход со сцены! Смотрите, вот сцена, я не видел ее до этого момента, верно? Но если я пойду налево, то там будут ступеньки, а если я пойду направо – там тоже будут ступеньки! А Байден ведет себя так: "Где я? Где я, черт возьми?" – сказал Трамп, спародировав поведение Байдена на сцене.

Джо Байден регулярно оговаривается и попадает в неловкие ситуации на публике, из-за чего возникают дискуссии о его плохом психическом и физическом здоровье.

К примеру, ранее президент США врезался в флаг Бразилии, когда поднимался на сцену в ходе 78-й сессии Генассамблеи ООН, а после забыл пожать руку бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве по итогам их совместного выступления.

До этого Байден не смог самостоятельно найти выход со сцены после выступления в Филадельфии.

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